В Николаевской области оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще 34
В Николаевской области 12 июля россияне обстреляли Баштанский и Николаевский районы, убили женщину и ранили еще 34 человека
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Две ракеты по Баштанке - к сожалению, есть погибшая", - отметила она.
За сутки россияне ранили 34 жителей Николаевщины. Детей посреди них нет. Пострадавших госпитализировали и оказывают им необходимую медицинскую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 325 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.
- 12 - 13 июля на Николаевщине россияне также обстреляли больницу, дома, кладбище и повлекли за собой пожары на полях.
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