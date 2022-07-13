Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Две ракеты по Баштанке - к сожалению, есть погибшая", - отметила она.

За сутки россияне ранили 34 жителей Николаевщины. Детей посреди них нет. Пострадавших госпитализировали и оказывают им необходимую медицинскую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 325 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.

12 - 13 июля на Николаевщине россияне также обстреляли больницу, дома, кладбище и повлекли за собой пожары на полях.

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