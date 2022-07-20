Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

"Под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов (...) Всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 43 человека. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула она.

Пострадавших госпитализировали. Они получают необходимую помощь.

Всего в больницах Николаевской области находятся 329 пострадавших от полномасштабного вторжения РФ. Еще 86 человек получили помощь амбулаторно.

19 - 20 июля в Николаевской области кафиры обстреляли более 15 домов, поля с зерном, лесное урочище. Из-под завалов спасли двух человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb