В Николаевской области оккупанты за сутки ранили 43 гражданских
В Николаевской области 19 июля россияне ранили 43 мирных жителей Баштанского и Николаевского районов
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов (...) Всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 43 человека. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула она.
Пострадавших госпитализировали. Они получают необходимую помощь.
Всего в больницах Николаевской области находятся 329 пострадавших от полномасштабного вторжения РФ. Еще 86 человек получили помощь амбулаторно.
- 19 - 20 июля в Николаевской области кафиры обстреляли более 15 домов, поля с зерном, лесное урочище. Из-под завалов спасли двух человек.
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