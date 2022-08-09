Как говорится в сообщении, в Николаевской области с начала полномасштабного российского вторжения оккупанты повредили частично или полностью 9078 гражданских объектов.

"По состоянию на 9 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 9078 гражданских объектов, из них: жилые – 5870, медицинские заведения – 65, учебные заведения – 320, заведения культуры – 131, объекты промышленных предприятий – 106 , другие невоенные объекты - 1134", - пишет Николаевская ОГА.

Также сообщается, что российские оккупанты повредили объекты жизнеобеспечения области, в том числе газо (779), электро (551), водо (28) и теплоснабжение (94).

"В настоящее время в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 7126 потребителей. В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 94 населенных пунктах (в пяти – частично) Баштанского и Николаевского районов", – сообщает ОГА. По информации Николаевской ОГА, в области проводится добровольная эвакуация.

"По состоянию на 9 августа в заведениях временного размещения Николаева находится 482 внутренне перемещенных лица... Всего из Николаевской области эвакуировано 24856 человек. По направлениям: Николаев-Паланка - 7960 человек, Николаев-Одесса - 8470 человек, Николаев - другие населенные пункты - 2781 лицо", - говорится в сообщении.

Николаевская ОГА информирует, что из Вознесенского района эвакуировано 1240 человек, из Баштанского – 4053 человека, из Николаевского – 352 человека.

1 августа городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил , что армия РФ атаковала Николаев. В нескольких районах города раздались взрывы.

2 августа оккупационные войска остреляли Николаев : повреждено общежитие одного из университетов и жилые дома.

4 августа в Николаеве прогремели взрывы, под обстрелы российских войск попали два района города.

5 августа после обеда рашисты обстреляли Николаев .

В Николаевской области 6 августа россияне обстреляли из артиллерии Березнеговатое, убили пенсионерку и ранили еще 5 мирных жителей.

Также в Николаеве продленный комендантский час продлится с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа.

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