В Николаевской области оккупанты с 24 февраля уничтожили или повредили 9078 гражданских объектов
В Николаевской области с начала полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты уничтожили или повредили 9078 гражданских объектов, из них почти 6 тыс. жилых домов
Как говорится в сообщении, в Николаевской области с начала полномасштабного российского вторжения оккупанты повредили частично или полностью 9078 гражданских объектов.
Также сообщается, что российские оккупанты повредили объекты жизнеобеспечения области, в том числе газо (779), электро (551), водо (28) и теплоснабжение (94).
По информации Николаевской ОГА, в области проводится добровольная эвакуация.
Николаевская ОГА информирует, что из Вознесенского района эвакуировано 1240 человек, из Баштанского – 4053 человека, из Николаевского – 352 человека.
- 1 августа городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил , что армия РФ атаковала Николаев. В нескольких районах города раздались взрывы.
- 2 августа оккупационные войска остреляли Николаев : повреждено общежитие одного из университетов и жилые дома.
- 4 августа в Николаеве прогремели взрывы, под обстрелы российских войск попали два района города.
- 5 августа после обеда рашисты обстреляли Николаев .
- В Николаевской области 6 августа россияне обстреляли из артиллерии Березнеговатое, убили пенсионерку и ранили еще 5 мирных жителей.
- Также в Николаеве продленный комендантский час продлится с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа.
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