В Николаевской области оккупанты расстреляли воспитательниц детдома, по меньшей мере трое погибших
Российско-оккупационные войска расстреляли микроавтобус, который вез воспитательниц детского дома в одно из сел Николаевской области. В результате обстрела по меньшей мере трое воспитательниц погибли, также ранены
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Еспресо.TV .
Случай произошел на "Кировоградской" трассе. Микроавтобус с маркировкой "красного креста" вез воспитательниц детского дома, которые должны были заменить своих коллег на работе.
После обстрела микроавтобус вспыхнул. В результате обстрела, по предварительной информации, погибли, трое воспитательниц. Еще двое были ранены, но смогли с другими коллегами добраться до позиций украинских военных, где им оказали помощь.
"Только вдумайтесь, даже маркировка "красного креста" не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое", - подчеркнула председатель облсовета.
- Напомним, российско-оккупационные войска разрушили Изюмскую центральную городскую больницу. Пациенты самостоятельно выбирались из-под завалов.
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