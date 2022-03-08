В Николаевской области оккупанты расстреляли воспитательниц детдома, по меньшей мере трое погибших

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Еспресо.TV .

Случай произошел на "Кировоградской" трассе. Микроавтобус с маркировкой "красного креста" вез воспитательниц детского дома, которые должны были заменить своих коллег на работе.

После обстрела микроавтобус вспыхнул. В результате обстрела, по предварительной информации, погибли, трое воспитательниц. Еще двое были ранены, но смогли с другими коллегами добраться до позиций украинских военных, где им оказали помощь.

"Только вдумайтесь, даже маркировка "красного креста" не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое", - подчеркнула председатель облсовета.

Напомним, российско-оккупационные войска разрушили Изюмскую центральную городскую больницу. Пациенты самостоятельно выбирались из-под завалов.