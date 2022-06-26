В Николаевской области оккупанты ранили пятерых гражданских за сутки
В Николаевской области 25 июня россияне обстреляли Николаевский и Баштанский район, пять человек получили ранения
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме.
"Снова досталось Николаеву и общинам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская и Шевченковская общины. В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек", - подчеркнула она.
Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь. Детей среди раненых нет.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 293 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 69 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.
- 26 июня в Николаевской области украинские военные уничтожили российский беспилотник для разведки и наведения огня.
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