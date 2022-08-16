Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме.

Как говорится в сообщении, за минувшие сутки, 15 августа, российские оккупанты обстреляли Николаевскую область.

"Николаевский район: днем, 15 августа, в 12:13 зафиксированы вражеские обстрелы Первомайского Первомайского общества. В результате которых частично разрушены учебное заведение, частные дома и повреждены приусадебные участки... Враг наносил удары по Лиманам Галицыновской общины. "Поврежден электромер. , – пишет Ким.

Глава Николаевской ОВА информирует об обстрелах в Баштанском районе.

"Днем, 15 августа, ориентировочно в 14:00 были обстрелы села Широкое Широковского общества. Разрушен один жилой дом, попадания были в уже разрушенную школу и дорогу. Около 21:00 были обстрелы села Красная Долина. Зафиксировано попадание по открытым территориям. 01:30, 16 августа, были обстрелы села Червоная Долина. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты обстреляли Березнеговатскую общину, сообщается об одном погибшем и одном раненом.

"Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатой общины. Так, в течение 15 августа обстреляны села Лепетиха и Кавказ. Ночью, 16 августа, ориентировочно в 02:40 под обстрел попал пгт Березнеговатое. В результате чего один человек погиб и один человек ранен. разрушены жилые дома. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - пишет Ким.

Глава Николаевской ОВ также отметил, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось , что оккупанты снова обстреляли Николаев и область.

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