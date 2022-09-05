В Николаевской области оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру: за сутки повреждены два жилых дома, предприятие и заброшенный склад
Вчера, 4 сентября, российская армия нанесла ракетный удар по Николаевской области, повреждены два жилых дома, предприятие и заброшенный склад. Предварительно без жертв и пострадавших
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграмме.
Как говорится в сообщении, за прошедшие сутки российская армия обстреливала гражданскую инфраструктуру Николаевщины, повреждены два жилых дома, предприятие и заброшенный склад.
"Около 00:30, 5 сентября, Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным, типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - пишет Ким.
Также сообщается, что в течение дня проходили постоянные вражеские обстрелы Николаевского района."Днем, 4 сентября, зафиксирован вражеский обстрел Первомайской общины. В результате чего в Первомайском один человек получил ранения. Также повреждены два жилых дома. Ориентировочно в 12:40, в Засилье из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар жилого дома. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Днем, 4 августа, в 13.00 зафиксированы обстрелы Баштанского района.
"Под постоянным огнем остается Березнеговатская община. Так, 4 августа, ориентировочно в 13:00, в результате обстрелов в Березнеговатом возник пожар заброшенного складского помещения. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки под ударами оказались территории сел Любомировка и Большое Артаково. уточняется", – пишет Ким.
Также глава Николаевской ОГА сообщил, что сегодня, 5 августа, с 03:00 до 04:30 российские оккупанты обстреливали окрестности Новоалександровки Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.
Ким сообщает, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- За 4 сентября россияне убили трех мирных жителей Донбасса : 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Ранения получили три человека.
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