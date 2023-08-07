Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова - бывшая продавщица в магазине на территории одной из воинских частей региона.

Отмечается, что, прежде всего, подозреваемая пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента Зеленского на территории области. Среди ее целей было также выявление локации систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

Для сбора развединформации женщина объезжала территорию района и снимала локацию украинских объектов. Кроме того, она пыталась тайно получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.

По данным СБУ, россияне планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине.

Служба безопасности заранее получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботилась о дополнительных мерах безопасности во время визита. В дальнейшем сотрудники спецслужбы продолжили документировать преступные действия женщины, чтобы получить данные о новых задачах от ее российских "кураторов".

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.