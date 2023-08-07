В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
В понедельник, 7 августа, Служба безопасности Украины задержала и объявила о подозрении жительнице Николаевщины, которая накануне рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского собирала разведданные о запланированном визите для спецслужб РФ
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова - бывшая продавщица в магазине на территории одной из воинских частей региона.
Отмечается, что, прежде всего, подозреваемая пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента Зеленского на территории области. Среди ее целей было также выявление локации систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.
Для сбора развединформации женщина объезжала территорию района и снимала локацию украинских объектов. Кроме того, она пыталась тайно получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.
По данным СБУ, россияне планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине.
Служба безопасности заранее получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботилась о дополнительных мерах безопасности во время визита. В дальнейшем сотрудники спецслужбы продолжили документировать преступные действия женщины, чтобы получить данные о новых задачах от ее российских "кураторов".
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также 1 августа Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.
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