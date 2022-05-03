В Николаевской области обнаружили могилу с телами двух замученных мужчин
Правоохранители обнаружили в общей могиле на территории села Новофонтанка Баштанского района Николаевщины тела двух местных жителей со следами пыток
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Тела двух мужчин со следами огнестрельных ранений и пыток были обнаружены во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле.
"У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка РФ", – рассказали в прокуратуре.
Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Точную причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы.
В прокуратуре отмечают: если вы стали свидетелем военной агрессии РФ, фиксируйте и присылайте доказательства на электронную платформу: https://warcrimes.gov.ua .
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