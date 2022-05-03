В Николаевской области обнаружили могилу с телами двух замученных мужчин

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Тела двух мужчин со следами огнестрельных ранений и пыток были обнаружены во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле.

"У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка РФ", – рассказали в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Точную причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы.

В прокуратуре отмечают: если вы стали свидетелем военной агрессии РФ, фиксируйте и присылайте доказательства на электронную платформу: https://warcrimes.gov.ua .



Во время проведения следственных действий на территории села Калиновка Макаровской ОТГ Киевской области также обнаружили несанкционированное захоронение двух мужчин со следами пыток

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