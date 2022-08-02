В Николаевской области не планируют обязательной эвакуации жителей, - Ким
В Николаевской области не планируют обязательной эвакуации жителей, гуманитарная ситуация в городе стабильная
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на пресс-брифинге Николаевской областной военной администрации.
"Я должен быть прагматичным: количество погибших за весь период войны, с 24 февраля, - 400 человек. Это относительно умеренная цифра по сравнению с другими регионами и горячими точками. Пока мы не планируем принудительной эвакуации", - сказал Ким.
Да, обстрелов действительно стало больше, но ВСУ и Верховный главнокомандующий планируют освобождение Херсонской области, что приведет к уменьшению этих обстрелов.
Также Ким отметил, что в городе стабильная гуманитарная ситуация, все заведения питания и магазины работают.
"О гуманитарной ситуации. Они (российские оккупанты, - ред.) уничтожили за неделю 2 склада с гуманитарной продукцией и одну точку выдачи. Но при этом у нас достаточно гумпродукции, и мы еще восстанавливаем утраченное. Ситуация стабильная. Гуманитарную помощь раздаем всем, кто в ней нуждается. У нас работают все рынки, заведения, магазины, кафе. С гуманитарной точки зрения все хорошо, нам сложно, потому что нас обстреливают каждый день", - добавил он.
- Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам.
- Напомним, по словам городского головы Николаева, это "наверное, был сильнейший удар" по городу за все время.
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