Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Из 375 потерпевших подтопление домов все 375 уже не подтоплены. ГСЧС работает по откачке, обустроены дополнительные помпы, то есть у нас ситуация стабильная. Кроме того, два моста, ушедших под воду, построены Конотопским путевосстановительным полком с помощью UNITED24 (один – деревянный, другой бетонный), – они выстояли, ими уже открыт проезд», – отметил Виталий Ким.

По его мнению, в ближайшее время ситуация выровняется, потому что вода отступила. Только в Снегиревке осталось 50 см подтопления, однако это уже ниже критической точки.

"Можно сказать, что Николаевщина уже не подтоплена совсем", – добавил глава ОВА.

Он также прокомментировал информацию об обнаружении холеровидного вибриона в водоемах области.

"Да, действительно, мы каждый день делаем анализы, высеваем некоторые кишечные палочки, однако нужно отметить, что это, в частности, и сезонная история. В прошлом году примерно такие же показатели были плюс-минус без затопления. Ситуация тяжелая, но на это накладывается также сезонность" ", – объяснил Ким.

Подтопление Николаевщины в результате подрыва Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.

В результате на вечер 7 июня в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды. На следующий день подтопления держались в четырех районах Николаева.

Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. За ночь уровень воды в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился .

Уже 11 июня сообщалось, что уровень затопления в Николаевской области продолжает снижаться .

По состоянию на 12 июня отмечалось , что в Николаевской области затоплено 13 населенных пунктов, в результате чего один человек погиб.

Уже 16 июня в ГСЧС сообщили , что в регионе подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе.