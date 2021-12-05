В Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика
Утром 5 декабря 2021 года сотрудники Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и добровольческая поисковая группа обнаружила тело Артура Василишина, 2012 года рождения, что вчера, 4 декабря, ушел из дому в неизвестном направлении
Мальчик был обнаружен мертвым в реке Кодыма. Проживал он с родителями в поселке Кривое Озеро, передает со ссылкой на сообщение Нацполиции Еспресо.TV.
Поиски Артура продолжались всю ночь.
"Однако сегодня, около 9 часов утра, ребенка нашли - к сожалению, мертвого. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях", - отмечают в полиции.
Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное