В Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика

Мальчик был обнаружен мертвым в реке Кодыма. Проживал он с родителями в поселке Кривое Озеро, передает со ссылкой на сообщение Нацполиции Еспресо.TV.



Поиски Артура продолжались всю ночь.

"Однако сегодня, около 9 часов утра, ребенка нашли - к сожалению, мертвого. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях", - отмечают в полиции.

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.





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