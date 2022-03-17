В Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету, – глава ОВА
В Николаевской области над жилыми домами сбили вражескую крылатую ракету "Калибр"
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
О сбитой ракете "Калибр" сообщили 17 марта. Пока никаких деталей неизвестно.
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