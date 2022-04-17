В Николаевской области морпехи разбили подразделение российских захватчиков

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского.



Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.



"В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских фашистов по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен", - говорится в сообщении.



Кроме того, украинские военные изъяли документы и средства связи российских оккупантов.

15 апреля в поселке Снегиревка, Николаевской области, оккупанты нанесли артиллерийские удары по школе, в которой раньше размещались.