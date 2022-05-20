В Николаевской области изменили время действия комендантского часа

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета в телеграм.

"В соответствии с распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима с 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00.

Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Ранее комендантский час действовал в области с 21:00.

В городе Орехов Запорожской области с 18:00 20 мая 2022 года (пятница) до 06:00 23 мая 2022 года (понедельник) будет действовать комендантский час.

В Запорожье с 20 мая комендантский час будет начинаться позже, не в 21:00, а в 22:00 и продлится до 05:00 утра.

В Сумской области изменили время комендантского часа и правила передвижения во время него. С 18 мая на территории всей области комендантский час продлится с 10 вечера до 5 утра.

С 15 мая в Киеве и области комендантский час начинается позже и будет действовать с 23:00 до 5:00. До 15 мая комендантский час в Киевской области действует с 22:00 до 5:00 утра. А метро курсирует для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут.

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