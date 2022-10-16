Об этом Виталий Ким сообщил в телеграмме.

По его словам, уничтожены два вражеских дрона-камикадзе. Также он подтвердил, что враг нанес новые удары по территории области. До этого в Николаеве были слышны повторные взрывы.

13 октября Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, ракета попала в жилой дом. В результате российской атаки погибли восемь человек. Повреждения получили четыре многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда находятся в аварийном состоянии.