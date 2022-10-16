В Николаевской области есть "прилеты" иранских дронов, несколько удалось сбить, - Ким
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил попадание по области и подтвердил сбитие двух вражеских дронов-камикадзе
Об этом Виталий Ким сообщил в телеграмме.
По его словам, уничтожены два вражеских дрона-камикадзе. Также он подтвердил, что враг нанес новые удары по территории области. До этого в Николаеве были слышны повторные взрывы.
- 13 октября Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, ракета попала в жилой дом. В результате российской атаки погибли восемь человек. Повреждения получили четыре многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда находятся в аварийном состоянии.
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