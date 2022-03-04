В Николаевской области егеря будут помогать искать и уничтожать вражеские отряды, - глава ОГА
Российскую технику, уцелевшую после обстрелов, местные хозяева нередко забирают во двор
Об этом в Telegram рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Еспресо.TV
Глава ОГА пояснил, что по региону ездят малочисленные вражеские колонны, которые будут ликвидировать, привлекая егерей.
"Завтра формируем отряды с охотничьими егерями, которые знают территорию. Мы уже понимаем, как оккупанты перемещаются нашей территорией, они как муравьи. То есть они тыкаются-тыкаются, а потом находят какую-то дорожку и едут гуськом. Нам неудобно бить по ним с артиллерии, они растянуты – значит, тратишь много снарядов. Мы решили (делать так): когда они где-то остановятся, в кучку собьются, тогда мы нападаем".
Ким добавил, что в Николаевской области местные жители после разгрома вражеских колонн забирают технику РФ в свои ангары на хозяйственные нужды.
"Сегодня (3 марта) мы весь день за ними гонялись, и в конце концов их догнали, огромную колонну, которую (разбили), а потом еще раз добили. Работал град по вражеской базе возле Баштанки", - отметил он.
Губернатор собрался завтра, 4 марта, уехать проинспектировать разгромленную технику, но уже заранее знает – половину из нее растащат местные жители в свои ангары.
- Напомним, российские войска уже не раз пытались штурмовать Николаев, но пока до реального наступления не дошло.
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