В Николаевской области дети взорвались на мине, когда играли в поле: погиб мальчик
В Баштанском районе Николаевской области в воскресенье, 15 октября, в результате подрыва на мине погиб 14-летний парень, еще один ребенок получил травмирование
Об этом написал министр МВД Игорь Клименко.
"В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован. Дети играли в поле за селом", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, ранее на этой территории велись активные боевые действия.
- Также сегодня в Черниговской области на территории Киевской территориальной громады на мине взорвались двое мужчин. Один из них погиб, второй травмирован.
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