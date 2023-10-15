В Николаевской области дети взорвались на мине, когда играли в поле: погиб мальчик

Об этом написал министр МВД Игорь Клименко.

"В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован. Дети играли в поле за селом", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, ранее на этой территории велись активные боевые действия.