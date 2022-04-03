В Николаевской области 78-летний дедушка поджег российский "Град" коктейлем Молотова
В городе Баштанка, Николаевской области, местный 78-летний житель поджег коктейлем Молотова вражескую установку "Град"
Об этом сообщает Территориальная оборона ВСУ в Facebook.
Представители местной ТРО рассказали, что 78-летний дедушка хотел записаться в ряды территориальной обороны, но его не взяли из-за преклонного возраста.
"Впоследствии в Баштанке завязался бой с российскими орками. Дед Василий пришел на блокпост и взял коктейль Молотова. Впоследствии бросил его в "Град", установка вспыхнула", - написали в Теробороне ВСУ.
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