В Николаевской и Одесской области ВСУ сбили две российские крылатые ракеты морского базирования

Об этом сообщило командование ПС ВСУ.



"Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" информирует:

Утром, 3 апреля, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования", - отметили в ведомстве.



Ракеты оккупантов упали в Одесской и Николаевской областях.

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