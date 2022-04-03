В Николаевской и Одесской области ВСУ сбили две российские крылатые ракеты морского базирования
В Николаевской и Одесской областях Воздушные силы ВСУ сбили две крылатые ракеты морского базирования оккупантов
Об этом сообщило командование ПС ВСУ.
"Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" информирует:
Утром, 3 апреля, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования", - отметили в ведомстве.
Ракеты оккупантов упали в Одесской и Николаевской областях.
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