В Николаевской и Херсонской областях возводят временное жилье для переселенцев: установлено уже 26 домов
На юге Украины продолжается строительство модульных домов для тех, кто лишился жилья в результате агрессии РФ. В Херсонской области установили уже 26 домов
Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Строительство модульных зданий продолжается в Херсонской и Николаевской областях. Временным жильем смогут воспользоваться внутренне перемещенные лица и местные жители, жилье которых было разрушено или повреждено в результате российских обстрелов.
Отмечается, что в селе Посад-Покровский в Херсонской области уже установили 25 мобильных домов, еще один - в селе Восточное, на территории домовладения одного из местных жителей, жилье которого было повреждено.
В Николаевской области начали собирать первые такие дома: все территориальные громады области получили грузы с комплектующими материалами.
"В Черноморской громаде планируют создать модульный городок: уже установили первые дома на территории стадиона. Поэтому скоро местные жители, чьи дома пострадали, смогут получить временное жилье и начать восстановление собственного", - написал Лубинец.
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