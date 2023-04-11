Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Строительство модульных зданий продолжается в Херсонской и Николаевской областях. Временным жильем смогут воспользоваться внутренне перемещенные лица и местные жители, жилье которых было разрушено или повреждено в результате российских обстрелов.

Отмечается, что в селе Посад-Покровский в Херсонской области уже установили 25 мобильных домов, еще один - в селе Восточное, на территории домовладения одного из местных жителей, жилье которого было повреждено.

В Николаевской области начали собирать первые такие дома: все территориальные громады области получили грузы с комплектующими материалами.

"В Черноморской громаде планируют создать модульный городок: уже установили первые дома на территории стадиона. Поэтому скоро местные жители, чьи дома пострадали, смогут получить временное жилье и начать восстановление собственного", - написал Лубинец.