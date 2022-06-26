В Николаевской и Херсонской областях оккупанты похищают родственников украинских военных
Российские захватчики похищают родственников украинских военных на временно оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Противник в нашей операционной зоне преимущественно продолжает оборонные действия, новых ударных группировок не создает, пытается истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами. В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационные удары, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух", - говорится в отчете.
Ситуация в Николаевской и Херсонской областях
Российские оккупанты похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов.
Волонтеры пытаются наладить поставку лекарств, товаров первой необходимости в оккупированные общины, но подвергаются обстрелам оккупантов.
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