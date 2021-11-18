В Николаеве застрелили мужчину, по предварительным данным - местного бизнесмена

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.



О выстрелах во дворе дома на ул. Сенной полиции сообщили около 20.15 местные жители.



На месте происшествия возле одного из подъездов нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Кроме того, ранение получил еще один гражданин, ему оказали медицинскую помощь.



В нескольких кварталах от места преступления полицейские обнаружили охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Пока устанавливается, именно ли из этого оружия стреляли в мужчин. Ружье отправят на экспертизу.



Событие расследуют по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). В городе введена специальная полицейская операция по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.



Издание Новости N сообщает , что убитый - 51-летний житель Николаева Игорь Плиндик, имевший отношение к строительному бизнесу.



По данным издания, мужчина вместе с девушкой заехал на автомобиле Audi во двор дома по ул. Сенный. Там у него выстрелили из охотничьего ружья, после чего пострадавший попытался скрыться, но убийца догнал его у подъезда и добил. По предварительной информации, девушку нападающий не трогал.







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