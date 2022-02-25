В Николаеве заметили группы российских диверсантов, гражданских просят оставаться дома

Об этом заявил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, передает "РБК-Украина" .



"Есть несколько ДРГ по городу, всех гражданских прошу оставаться дома, особенно если выпили", - сказал Ким.



Глава Николаевщины отметил, что не следует в военное время вечером ходить по улицам пьяным и добавил, что недавно возникла какая-то ситуация, но подробностей наводить не стал.