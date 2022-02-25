В Николаеве заметили группы российских диверсантов, гражданских просят оставаться дома
В пятницу, 25 февраля, в Николаеве обнаружили несколько диверсионно-разведывательных групп врага
Об этом заявил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, передает "РБК-Украина" .
"Есть несколько ДРГ по городу, всех гражданских прошу оставаться дома, особенно если выпили", - сказал Ким.
Глава Николаевщины отметил, что не следует в военное время вечером ходить по улицам пьяным и добавил, что недавно возникла какая-то ситуация, но подробностей наводить не стал.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ .
- Минобороны сообщило об обезвреживании оккупантов, которые захватили украинскую военную технику и переоделись украинскими военными.
- Украинские военные уничтожили в Киеве на Оболони российских диверсантов , переодетых в форму ВСУ.
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