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В Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см

7 июня, 2023 среда
18:50
Война с Россией

В среду, 7 июня, подтопления были зафиксированы в четырех районах Николаева

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

"Сейчас уровень воды в акватории Николаева поднялся на 82 см", - заявил мэр Николаева в 18:30.

В Заводском районе Николаева вода подступила к остановочным комплексам. В самой низкой точке укрепляется берег. Техника уже работает.
Подтоплена береговая линия в районе Леваневцев и Яхт-клуба - рестораны и лодочные базы.

Миколаїв. Підтоплення

Фото: t.me/senkevichonline

Подтоплен пляж со стороны ул. Железнодорожная в Ингульском районе.

В Корабельном районе – подтопление в районе ул. Рыбной. Вода дошла до некоторых пирсов лодочного кооператива.

Миколаїв. Підтоплення

Фото: t.me/senkevichonline

Центральный район: Нижняя Набережная - из-за поднятия уровня воды проседает почва. Коммунальщики огородили территорию лентой. Николаевцев просят там не ходить. Пляжи Стрелка и Вербочка – подтоплены. В Ракетном Урочище угроз подтопления не наблюдается.

Ситуация с подтоплением в Николаевской области

Начальник Снигиревской МВА Иван Кухта сообщает, что в результате подрыва дамбы, в Снегиревском районе Николаевской области разрушены и затоплены мосты.

"Информация по состоянию на 07:00. Мост в селе Елизаветовка разрушен. В с. Галагановка полностью затоплен. В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и с. Васильевка, с. Евгеньевка, с.Павловка и с.Тамарино. На видео мост возле с. Нововасиливка", - написал Кухта.

Отмечается, что в громаде проводят эвакуацию жителей 3 домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает в дома.

Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко в эфире Еспресо сообщила, что по прогнозам на утро нет угрозы подтопления Николаева.

"Есть прогнозы по подтоплению трех населенных пунктов Кинбурнской косы. Она относится к национальному парку "Левобережье Святослава", поэтому есть риск стать не полуостровом, а островом, если вода поднимется более чем на 5 м. Рядом никто не находится и не может оценить подтопление дамбы и будет ли дальше утечка воды", - сказала она.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять южан.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что неспособны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он заверил в поддержке и помощи Украине.

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