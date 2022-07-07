В Николаеве задержан агент ФСБ, который готовился корректировать российские ракетные удары
СБУ задержала в Николаеве агента ФСБ, готовившегося корректировать ракетные удары по областному центру. Также предатель докладывал врагу о перемещении ВСУ
Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины.
Спецслужба установила, что житель Николаева разведывал размещение украинских военных в области, передавал информацию о критической инфраструктуре и оборонных объектах.
"Ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы ВС РФ, по меньшей мере, при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня", - говорится в сообщении.
В ходе обысков у агента ФСБ обнаружили взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, российскую символику, а также мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Предателя задержали и сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ. Решают вопрос об избрании жителю Николаева меры пресечения в виде содержания под стражей.
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