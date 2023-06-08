В Николаеве за ночь уровень воды поднялся на 11 см, береговую линию возле жилых домов укрепляют
По состоянию на утро 8 июня в акватории Николаева уровень воды из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС вырос до 97 см. За ночь вода поднялась на 11 см
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По состоянию на 08:00 уровень воды в акватории Николаева достигал 97 см.
Отмечается, что укрепление береговой линии недалеко от жилых домов происходит в отдельных самых низких участках.
"Работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек. Сейчас работают на ул. Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами", - говорится в сообщении.
Как отмечает Сенкевич, по состоянию на 09:00 уровень воды в акватории Николаева не изменился.
По состоянию на 10:00 вода поднялась еще на 2 см. В целом уровень воды в акватории Николаева достигает 99 см.
Корреспондент Еспресо Дмитрий Дидор показал последствия подтопления в микрорайоне Намыв в Николаеве.
Фото: Дмитрий Дидора
Ситуация с подтоплением в Херсонской области
По состоянию на 06.00 8 июня затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег. Средний уровень подтопления – 5,61м.
Как сообщает Александр Прокудин, опасные территории покинули 1999 мирных жителей. Больше всего людей эвакуировали из микрорайона Корабел – 1495. В ГСЧС говорят, что по состоянию на 08:00 эвакуировали 1995 человек, из которых 103 – дети.
Также спасены 334 мирных жителя, в том числе 15 детей. 168 украинцам оказана психологическая помощь.
Согласно предварительным данным, на правом берегу реки Днепр подтоплены 20 населенных пунктов и 2629 домов.
- К вечеру вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды.
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