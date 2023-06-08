Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По состоянию на 08:00 уровень воды в акватории Николаева достигал 97 см.

Отмечается, что укрепление береговой линии недалеко от жилых домов происходит в отдельных самых низких участках.

"Работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек. Сейчас работают на ул. Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами", - говорится в сообщении.

Как отмечает Сенкевич, по состоянию на 09:00 уровень воды в акватории Николаева не изменился.

По состоянию на 10:00 вода поднялась еще на 2 см. В целом уровень воды в акватории Николаева достигает 99 см.

Корреспондент Еспресо Дмитрий Дидор показал последствия подтопления в микрорайоне Намыв в Николаеве.





Фото: Дмитрий Дидора

Ситуация с подтоплением в Херсонской области

По состоянию на 06.00 8 июня затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег. Средний уровень подтопления – 5,61м.

Как сообщает Александр Прокудин, опасные территории покинули 1999 мирных жителей. Больше всего людей эвакуировали из микрорайона Корабел – 1495. В ГСЧС говорят, что по состоянию на 08:00 эвакуировали 1995 человек, из которых 103 – дети.

Также спасены 334 мирных жителя, в том числе 15 детей. 168 украинцам оказана психологическая помощь.

Согласно предварительным данным, на правом берегу реки Днепр подтоплены 20 населенных пунктов и 2629 домов.