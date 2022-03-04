В Николаеве взорвут мосты при вхождении россиян в город, - мэр
В Николаеве минируют мосты на случай проникновения россиян в город
Об этом в обращении сказал городской голова Александр Сенкевич.
"Мосты в городе разведены и заминированы. Если оккупант будет врываться в город и пытаться их свести, они будут взорваны. Завтра будут сведены мосты. Будем смотреть по ситуации. Сведение мостов происходит исключительно по приказу военной администрации", - сообщил Сенкевич.
Он поделился своими прогнозами на ночь.
"Мне кажется, что у нас сегодня могут быть авиа- или ракетные удары. Подготовка к заходу в город и к городским войнам", - резюмировал он.
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