В Николаеве ввели усиленный комендантский час до понедельника, 8 августа
В Николаеве продленный комендантский час продлится с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа
Об этом предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу относиться с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - подчеркнул он.
Виталий Ким призвал запланировать объезд города через Вознесенск. Полицию предупредили, и она будет сопровождать горожан в экстренных ситуациях. Также с сопровождением смогут выехать три международных автобуса.
Глава ОВА также отметил, что находиться неподалеку от дома можно, однако нужно брать с собой документы.
- 4 августа Виталий Ким рассказал, что в Николаевской области люди за вознаграждение помогли задержать четырех корректировщиков российских обстрелов, и анонсировал закрытие Николаева для "охоты" на таких злоумышленников.
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