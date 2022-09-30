Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Около 00:00 Николаев обстреляли иранскими дронами-камикадзе, а спустя час Россия ударила по городу ракетами.

"7 взрывов (2 как минимум за городом). Российские оккупанты двумя ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди", - написал Ким.

В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb