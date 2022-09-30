В Николаеве второй раз за ночь прогремели взрывы. Россия обстреляла спальный район города
Около 1:00 российский агрессор во второй раз за ночь на 30 сентября обстрелял Николаев
Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.
Около 00:00 Николаев обстреляли иранскими дронами-камикадзе, а спустя час Россия ударила по городу ракетами.
"7 взрывов (2 как минимум за городом). Российские оккупанты двумя ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди", - написал Ким.
- В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу.
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