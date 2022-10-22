Об этом написал мэр города Александр Сенкевич в телеграмме .

"В Николаеве возобновили подачу электроэнергии. Постепенно свет появляется в разных микрорайонах города. Благодарю энергетики за работу", - отметил он.

Также Александр Сенкевич призвал горожан экономить электроэнергию.

22 октября 1451603 абонента остались без света вследствие российских ракетных ударов по энергетическим объектам. Среди них – 188 тыс. жителей Николаевщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb