В Николаеве возобновили электроснабжение
В разных микрорайонах Николаева 22 октября постепенно возобновляют электроснабжение. Людей призывали экономить свет
Об этом написал мэр города Александр Сенкевич в телеграмме .
"В Николаеве возобновили подачу электроэнергии. Постепенно свет появляется в разных микрорайонах города. Благодарю энергетики за работу", - отметил он.
Также Александр Сенкевич призвал горожан экономить электроэнергию.
- 22 октября 1451603 абонента остались без света вследствие российских ракетных ударов по энергетическим объектам. Среди них – 188 тыс. жителей Николаевщины.
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