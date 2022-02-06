В Николаеве судья ушел с должности и будет формировать отряды Территориальной обороны
Судья Ингульского (бывшего Ленинского) районного суда города Николаева Олег Кирильчук сообщил коллегам, что подписал контракт на прохождение военной службы в штабном подразделении ВСУ
Об этом в Высший совет правосудия сообщил судья Ленинского райсуда Дмитрий Губницкий, пишет "Судебно-юридическая газета".
Как отмечается, Кирильчук будет заниматься "формированием в Николаеве подразделений территориальной обороны".
Читайте также: В добровольческие отряды территориальных громад будут брать и тех, кто никогда не служил в армии
Сам Кирильчук сказал коллегам, что подписал контракт сразу пять лет.
Справка
Олег Кирильчук – участник боевых действий.
В Николаеве он оказался после начала АТО в 2014 году, рассказывают NikVesti.
27 декабря 2014 Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) дала Олегу Кирильчуку рекомендацию о переводе с должности судьи Свердловского городского суда Луганской области на должность судьи Ленинского райсуда Николаева.
Однако 30 января 2015 года Олег Кирильчук во время мобилизации был призван в Вооруженные Сил Украины.
29 апреля 2016 года Олег Кирильчук был уволен в запас.
После увольнения он вернулся к совершению правосудия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное