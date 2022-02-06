В Николаеве судья ушел с должности и будет формировать отряды Территориальной обороны

Об этом в Высший совет правосудия сообщил судья Ленинского райсуда Дмитрий Губницкий, пишет "Судебно-юридическая газета".



Как отмечается, Кирильчук будет заниматься "формированием в Николаеве подразделений территориальной обороны".



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Сам Кирильчук сказал коллегам, что подписал контракт сразу пять лет.



Справка



Олег Кирильчук – участник боевых действий.



В Николаеве он оказался после начала АТО в 2014 году, рассказывают NikVesti.



27 декабря 2014 Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) дала Олегу Кирильчуку рекомендацию о переводе с должности судьи Свердловского городского суда Луганской области на должность судьи Ленинского райсуда Николаева.



Однако 30 января 2015 года Олег Кирильчук во время мобилизации был призван в Вооруженные Сил Украины.



29 апреля 2016 года Олег Кирильчук был уволен в запас.



После увольнения он вернулся к совершению правосудия.





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