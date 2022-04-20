В Николаеве снова раздались взрывы

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.



Жителей Николаева просят оставаться подальше от окон.



"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Держитесь подальше от окон!", - говорится в сообщении мэра.



В Николаеве с 21:14 снова объявили о воздушной тревоге. Незадолго до этого, в 20:47, раздался отбой.



В ночь с 19 на 20 апреля в Николаеве раздались громкие взрывы.

До войны в Николаеве жило около 500 тыс. жителей , однако за почти два месяца войны город покинул 40% жителей.

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