В Николаеве слышны взрывы
Горсовет Николаева предупредил горожан о взрывах
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в телеграм.
"Николаев! В городе раздаются взрывы. Все в укрытие. Выясняем всю информацию", - написал он.
Воздушная тревога была объявлена уже после первых взрывов, в 05:02.
Больше информации пока неизвестно.
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