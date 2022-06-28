В Николаеве слышны взрывы

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в телеграм.

"Николаев! В городе раздаются взрывы. Все в укрытие. Выясняем всю информацию", - написал он.

Воздушная тревога была объявлена уже после первых взрывов, в 05:02.

Больше информации пока неизвестно.

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