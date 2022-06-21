В Николаеве слышны взрывы

Об этом говорится в приложении "еТревога".

Жителей Николаева призвали быть осторожными, ведь в городе были слышны взрывы.

Местные говорят, что слышали по меньшей мере три мощных взрыва. Некоторые пользователи в соцсетях пишут о "прилете" и дыме.



Воздушная тревога в городе не объявлена

Больше информации пока нет. Официально ее пока никто не подтвердил.

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