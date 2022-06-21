В Николаеве слышны взрывы
В городе Николаеве были слышны взрывы
Об этом говорится в приложении "еТревога".
Жителей Николаева призвали быть осторожными, ведь в городе были слышны взрывы.
Местные говорят, что слышали по меньшей мере три мощных взрыва. Некоторые пользователи в соцсетях пишут о "прилете" и дыме.
Воздушная тревога в городе не объявлена
Больше информации пока нет. Официально ее пока никто не подтвердил.
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