В Николаеве россияне попали ракетой в казарму, погибли 8 украинских военных, 19 – ранены, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Еспресо.TV.

"В 5 утра враг атаковал наш город. Подло и цинично, когда люди спали. Крылатая ракета "Калибр" полетела в 79-ю бригаду, где солдаты в казарме просто спали. В итоге восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. Относительно мирных жителей, собираем данные. Редкие засранцы, злой невероятно. Но мы им все вернем", - отметил глава области.

Виталий Ким отметил, что сегодня у врага была задача взять город и они наступали с трех направлений, но артиллерия ВСУ героически отразила город:

"Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по инфраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы – это ужасно…".

Напомним, сегодня, 7 марта, враг также пытался захватить аэропорт в Николаеве, но украинские войска отбили его.

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