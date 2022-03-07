В Николаеве россияне попали ракетой в казарму, погибли 8 украинских военных, 19 – ранены, - глава ОВА
Сегодня, 7 марта, россияне обстреляли казарму 79-й бригады - кроме погибших и раненых, еще восемь украинских военных пропали без вести
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Еспресо.TV.
"В 5 утра враг атаковал наш город. Подло и цинично, когда люди спали. Крылатая ракета "Калибр" полетела в 79-ю бригаду, где солдаты в казарме просто спали. В итоге восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. Относительно мирных жителей, собираем данные. Редкие засранцы, злой невероятно. Но мы им все вернем", - отметил глава области.
Виталий Ким отметил, что сегодня у врага была задача взять город и они наступали с трех направлений, но артиллерия ВСУ героически отразила город:
"Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по инфраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы – это ужасно…".
- Напомним, сегодня, 7 марта, враг также пытался захватить аэропорт в Николаеве, но украинские войска отбили его.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 30.23
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.67
- Актуальное
- Важное