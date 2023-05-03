В Николаеве разоблачили студента, который помогал российским самолетам атаковать город
Студент николаевского вуза за деньги сотрудничал с российской спецслужбой, передавал координаты ВСУ и объектов социальной инфраструктуры для обстрелов из авиации
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленник предоставлял врагу информацию об объектах социальной инфраструктуры в Николаеве, в частности, городские учебные заведения и больницы. Также фигурант передавал координаты дислокации сил обороны.
За каждое обозначение на электронной карте получал от спецслужб РФ по 2 тыс. гривен.
"Разведывательная информация потребовалась врагу для подготовки массированных воздушных атак на украинский город", - пишет ведомство.
Следствие установило, что к 20-летнему студенту одного из местных вузов в марте этого года российская спецслужба дистанционно обратилась из-за его прокремлевских комментариев, которые он публиковал в разных телеграмм-каналах.
Дома у вражеского информатора обнаружены телефоны с поличным.
В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
- Также СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Южноукраинской атомной электростанции.
- Ранее правоохранители разоблачили российского информатора, который из-за запрещенной соцсети передавал деэнеровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане.
- СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локациях Вооруженных Сил Украины и промышленных объектах в Одесской области.
- СБУ задержала в Славянске мужчину, передававшую рашистам разведданные об украинских войсках, за это ему обещали деньги и "должность" после якобы оккупации.
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