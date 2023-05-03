Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленник предоставлял врагу информацию об объектах социальной инфраструктуры в Николаеве, в частности, городские учебные заведения и больницы. Также фигурант передавал координаты дислокации сил обороны.

За каждое обозначение на электронной карте получал от спецслужб РФ по 2 тыс. гривен.

"Разведывательная информация потребовалась врагу для подготовки массированных воздушных атак на украинский город", - пишет ведомство.

Следствие установило, что к 20-летнему студенту одного из местных вузов в марте этого года российская спецслужба дистанционно обратилась из-за его прокремлевских комментариев, которые он публиковал в разных телеграмм-каналах.

Дома у вражеского информатора обнаружены телефоны с поличным.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.