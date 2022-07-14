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В Николаеве раздаются взрывы – мэр

14 июля, 2022 четверг
05:24
война с Россией

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе около 5 утра

Об этом он написал в телеграмме.

Тревога в городе была объявлена в 04:25.

"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях. Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях!", - написал мэр.

  • В Николаевской области 12 июля россияне обстреляли Баштанский и Николаевский районы, убили женщину и ранили еще 34 человека.

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