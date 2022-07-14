В Николаеве раздаются взрывы – мэр

Об этом он написал в телеграмме.

Тревога в городе была объявлена в 04:25.

"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях. Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях!", - написал мэр.

В Николаевской области 12 июля россияне обстреляли Баштанский и Николаевский районы, убили женщину и ранили еще 34 человека.

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