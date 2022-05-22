В Николаеве раздаются взрывы, - мэр
Мэр Николаева сообщает о взрывах кассетных снарядов в городе
Об этом он написал в telegram.
"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен!"- сообщил городской голова Николаева.
- Вчера, 21 мая, россияне также обстреляли Николаев кассетными снарядами.
- В Николаевской области в результате обстрелов РФ загорелись дома.
- В результате обстрелов Николаевщины уничтожены дома и ранены 9 гражданских.
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