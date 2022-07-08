Об этом сообщило Общественное в телеграмме .

"В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - отметили в СМИ.

В телеграмме "етревоги" также предупредили о взрывах в Николаеве и призвали украинцев быть осторожными.

6 - 7 июля в Николаевской области кафиры обстреляли дома, магазин, фермерское хозяйство, огороды и поля и вызвали пожары.

6 июля россияне ранили 18 мирных жителей Николаевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb