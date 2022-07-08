В Николаеве раздаются взрывы
В Николаеве около 6:32 8 июля были слышны взрывы
Об этом сообщило Общественное в телеграмме .
"В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - отметили в СМИ.
В телеграмме "етревоги" также предупредили о взрывах в Николаеве и призвали украинцев быть осторожными.
- 6 - 7 июля в Николаевской области кафиры обстреляли дома, магазин, фермерское хозяйство, огороды и поля и вызвали пожары.
- 6 июля россияне ранили 18 мирных жителей Николаевской области.
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