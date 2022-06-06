Об этом информирует в телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"Николаев! Угроза артобстрелов.

В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум – соблюдайте правила двух стен!” – пишет мэр города.

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Утром 6 июня в Херсонской области были слышны взрывы

5 июня около 6 утра в Киеве раздалось несколько взрывов. По меньшей мере один человек пострадал .

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