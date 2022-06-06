В Николаеве раздаются взрывы
Утром 6 июня в Николаеве раздавались взрывы. Есть угроза артобстрела, всех просят пройти в укрытие
Об этом информирует в телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич .
"Николаев! Угроза артобстрелов.
В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти к укрытиям! Как минимум – соблюдайте правила двух стен!” – пишет мэр города.
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