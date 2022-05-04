Информацию о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.



"В Николаеве раздаются взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал мэр Николаева.



Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 19:54.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb