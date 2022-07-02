В Николаеве раздаются мощные взрывы

Об этом на собственном телеграмм-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

В соцсетях также сообщают о взрывах в Харькове в ночь на 2 июля.

Напомним, 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. 8 человек погибли, еще 6 – пострадали.

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