В Николаеве раздаются мощные взрывы
Жителей Николаева просят оставаться в укрытиях, рашисты обстреливают город
Об этом на собственном телеграмм-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.
В соцсетях также сообщают о взрывах в Харькове в ночь на 2 июля.
- Напомним, 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. 8 человек погибли, еще 6 – пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное