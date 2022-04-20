В Николаеве раздались громкие взрывы
В ночь с 19 на 20 апреля в Николаеве раздались громкие взрывы
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Жителей Николаева просят держаться подальше от окон.
"Снова взрывы в Николаеве. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении мэра.
В комментарии для Еспресо.TV местные отметили, что взрывы очень громкие и чуть ли не беспрерывные. В городе с 23:03 воздушная тревога.
В 2:14 в Николаеве объявили отбой воздушной тревоги.
- 18 апреля россияне сбросили на Очаков запрещенные кассетные боеприпасы и всю ночь обстреливали Николаев, разрушая дома, школы и детсады.
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