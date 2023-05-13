В Николаеве раздались взрывы: возникли пожары, пострадали три человека

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что в результате российских обстрелов возник пожар на "общественных объектах". На месте работают пожарные.

"Все логично. Атаковали колбасу, потом нашу рябу, потом хлеб", - написал Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил :

"Пожар на предприятии – спасатели работают. Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Насчет пострадавших - выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении".

Впоследствии Сенкевич сообщил, что пострадали три человека:

"Одну забрала скорая, двоим оказали медицинскую помощь на месте".

Жители города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.

Отметим, что продолжается воздушная тревога в большинстве областей на севере, востоке, юге и в центре Украины.