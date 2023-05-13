В Николаеве раздались взрывы: возникли пожары, пострадали три человека
Николаев в ночь на 13 мая подвергся российскому обстрелу, в результате которого возник пожар на предприятии, в многоэтажке и учебном заведении, пострадали три человека
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он отметил, что в результате российских обстрелов возник пожар на "общественных объектах". На месте работают пожарные.
"Все логично. Атаковали колбасу, потом нашу рябу, потом хлеб", - написал Ким.
Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил :
"Пожар на предприятии – спасатели работают. Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Насчет пострадавших - выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении".
Впоследствии Сенкевич сообщил, что пострадали три человека:
"Одну забрала скорая, двоим оказали медицинскую помощь на месте".
Жители города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.
Отметим, что продолжается воздушная тревога в большинстве областей на севере, востоке, юге и в центре Украины.
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