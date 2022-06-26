Об этом сообщает СМИ.

В городе раздалось несколько взрывов. Официальной информации – пока нет.

В Николаеве воздушную тревогу объявили в 5.15. В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

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