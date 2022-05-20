В Николаеве раздались взрывы, сигнала о воздушной тревоге не было

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Взрывы в городе раздались около 20:00.

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон", - написал мэр.

Информации о пострадавших нет. В городе не объявляли воздушную тревогу.

За время полномасштабной агрессии России в Николаевской области оккупанты убили 255 человек и разрушили 3,5 тыс. зданий.

В Херсонской области рашисты заставляют осужденных в колониях, которых не эвакуировали, копать траншеи, а непокорным простреливают ноги. Оккупанты даже готовы взять их в ряды армии РФ.

20 мая стало известно, что в Херсоне россияне увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование. Также военные РФ заблокировали все выезды на подконтрольную Украине территорию.

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