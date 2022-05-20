В Николаеве раздались взрывы, сигнала о воздушной тревоге не было
Вечером 20 мая в Николаеве раздались взрывы
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Взрывы в городе раздались около 20:00.
"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон", - написал мэр.
Информации о пострадавших нет. В городе не объявляли воздушную тревогу.
- За время полномасштабной агрессии России в Николаевской области оккупанты убили 255 человек и разрушили 3,5 тыс. зданий.
- В Херсонской области рашисты заставляют осужденных в колониях, которых не эвакуировали, копать траншеи, а непокорным простреливают ноги. Оккупанты даже готовы взять их в ряды армии РФ.
- 20 мая стало известно, что в Херсоне россияне увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование. Также военные РФ заблокировали все выезды на подконтрольную Украине территорию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное