В Николаеве раздались взрывы: разрушен супермаркет, возник пожар
В Николаеве около 5:00 3 августа прогремели сильные взрывы, в результате которых в одном районе города разрушен супермаркет, в другом - вспыхнул пожар
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в телеграмме .
"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около 5:00. Есть "прилеты". В одном из районов города возник пожар, в другом - разрушенный супермаркет", - отметил он.
На месте обстрела работают спасательные службы. Александр Сенкевич пообещал сообщить подробности позже.
- Вечером 2 августа в Николаеве также прогремели взрывы . В городе возник пожар
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