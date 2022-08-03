Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в телеграмме .

"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около 5:00. Есть "прилеты". В одном из районов города возник пожар, в другом - разрушенный супермаркет", - отметил он.

На месте обстрела работают спасательные службы. Александр Сенкевич пообещал сообщить подробности позже.

Вечером 2 августа в Николаеве также прогремели взрывы . В городе возник пожар

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