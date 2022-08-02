Об этом сообщает Общественное.

По данным местных СМИ, раздалось по меньшей мере пять взрывов.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в одном из районов города вспыхнул пожар. Есть также проблемы с электричеством.

2 августа вечером РФ выпустила 8 крылатых ракет из района Каспийского моря, 7 из них сбила украинская ПВО.

Во вторник, 2 августа, украинская противовоздушная оборона сбила 2 ракеты над Винницкой областью.

Оккупанты обстреляли Львовщину ракетами. Пострадавших в результате взрывов во Львовской области нет .