В Николаеве раздались взрывы. В городе пожар
Перед тем в регионе объявили воздушную тревогу
Об этом сообщает Общественное.
По данным местных СМИ, раздалось по меньшей мере пять взрывов.
Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в одном из районов города вспыхнул пожар. Есть также проблемы с электричеством.
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