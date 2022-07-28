В Николаеве раздались взрывы

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях!"- написал он.

В 3:50 в городе раздался сигнал о воздушной тревоге.

27 июля украинское ПВО уничтожило две ракеты типа Х-31, которые были направлены в направление Баштанки, Николаевской области.

В Харькове ночью 28 июля прогремели четыре взрыва. Воздушная тревога была объявлена в 00:02

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