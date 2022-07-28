В Николаеве раздались взрывы
Около 5 утра 28 июля в Николаеве прогремели взрывы
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях!"- написал он.
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